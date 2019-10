PRIMAVERA - Cagliari - Lazio, ora serve reagire: l'anteprima del match

Dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato contro Sampdoria e Atalanta, la Lazio Primavera di Leonardo Menichini è chiamata a reagire e a dare una risposta sul campo. Di fronte si ritroverà un avversario tutt'altro che semplice da affrontare. Il Cagliari allenato da Max Canzi infatti, è fra le sorprese di questo inizio di stagione. Secondo in classifica a soli due punti di distanza dall'Atalanta capolista, in questa stagione non ha mai perso (4 vittorie e un pareggio). L'appuntamento è al campo sportivo Asseminello di Assemini, il fischio d'inizio in programma domenica alle ore 10.30.

CAGLIARI - I padroni di casa giocano un calcio molto offensivo. Sono 12 le reti messe a segno in questo inizio di stagione (più di 2 gol a partita). Ma se è vero che i rossoblu possono far affidamento su un attacco invidiabile, lo stesso non si può dire per la difesa, che spesso ha concesso tanto agli avversari, soprattutto nell'ultima sfida col Sassuolo. La Lazio potrà quindi approfittare di questo punto debole, nella speranza di portar via punti importanti dalla Sardegna. Canzi guida la formazione primavera dalla stagione 2015, un ciclo lunghissimo destinato a durare nel tempo. Il modulo preferito è il 4-3-1-2. Fra le fila sarde figura anche Bruno Conti, figlio di Daniele Conti, ex bandiera del Cagliari.

LAZIO - Menichini potrà contare nuovamente su Cerbara e Nimmermeer, assenti la scorsa settimana per problemi fisici. In difesa sarà confermato Petricca, distintosi contro l'Atalanta, anche se stavolta a lasciargli il posto dovrebbe essere Kalaj e non Cipriano, pronto a riprendersi una maglia da titolare al fianco di Armini. A centrocampo dovrebbe essere tutto confermato. L'unico dubbio è rappresentato da Czyz, le cui prestazioni sono in calo rispetto a quelle della scorsa stagione. Il ballottaggio con Cesaroni sarà aperto fino alla fine.



Campionato Primavera 1, 6a giornata

Cagliari - Lazio

C.S. Asseminello di Assemini, domenica 27 ottobre 2019 ore 10.30

Probabili formazioni



CAGLIARI (4-3-1-2): Ciocci, Porru, Boccia, Carboni, Cancellieri; Ladinetti, Marigosu, Kanyamuna; Lombardi; Contini, Gagliano. A disp. Piga, Aly, Acella, Cusumano, Iovu, Cossu, Fucci, Conti, Desogus, Manca. All. Max Canzi.



LAZIO (3-5-2): Alia; Armini, Cipriano, Petricca; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Peruzzi, Marocco, Franco, Kalaj, Kaziewicz, Bianchi, Shehu, Cesaroni, Russo, Zilli. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Daniele Rutella (sez. di Enna)

Assistenti: Francesco Cortese e Simone Piazzini.

Pubblicato il 26/10 alle 21:30