PRIMAVERA | La Lazio vince ancora: 3-1 alla Samp e vetta momentanea

Primavera 1 | IX giornata

Domenica 26 ottobre 2024, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello

94' - FINISCE QUI!!!! La Lazio continua a vincere e si porta momentaneamente al primo posto insieme alla Fiorentina!

93' - Spinge ancora la Lazio, che conquista un altro calcio d'angolo

90' - Quattro minuti di recupero

83' - Triplo cambio per la Samp: Bacic, Gioannini e Sava prendono il posto di Sa Gomes, Casalino e Malanca

83' - Ultimo cambio biancoceleste: dentro Bordoni e Pinell per Di Tommaso e Milani

79' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! Di Tommaso firma il tris con un colpo di testa su corner di Gelli

74' - Finisce la partita di Munoz e Sulejmani, dentro Gelli e D'Agostini

74' - Ci prova la Samp con Giolfo, ma la conclusione finisce fuori

68' - Primo cambio per la Lazio: fuori Serra, dentro Ferrari

67' - Altro cambio per gli ospiti: dentro Giolfo al posto di Forte

66' - Nuovo giallo per la Samp per un fallo su Di Tommaso

65 ' - Gol della Sampdoria proprio con Papasergio

61' - Primo cambio per la Samp: fuori D'Amore, dentro Papasergio

58 ' - La Sampdoria aveva accorciato le distanze con Leonardi, ma il gol è stato giustamente annullato per fuorigioco

56' - Buona occasione per la Lazio con Balde che la mette in mezzo per Sulejmani che a sua volta la appoggia a Munoz, ma il numero 10 sbaglia e tira alto

53' - Grosso rischio per la Lazio. Leonardi smarca tutti a sinistra, poi la mette in mezzo per Ntanda che però non ne approfitta e la sfera viene bloccata prontamente da Renzetti.

51' - Gioco fermo per permettere a Sulejmani di riprendersi da un fallo ricevuto, con lo staff medico entrato in campo

45' - Ricomincia il match

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' + 2' - Finisce il primo tempo. Si va negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio sul punteggio di 2-0

45' - Concessi due minuti di recupero

43' - Primi guizzi per la Sampdoria, che trova due calci d'angoli consecutivi

30' - GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!! Corner biancoceleste e colpo di testa perfetto di Zazza che buca Scardigno! Siamo sul 2-0!

22' - Punizione per la Lazio: va Balde ma la palla termina fuori

21' - Cartellino giallo per gli ospiti: ammonito D'Amore

19' - Ci prova Munoz, ma palla in angolo

14' - Gioco fermo per valutare le condizioni di Ovalle, alle prese con un problema alla caviglia

11' - GOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!! Vantaggio biancoceleste con Sulejmani che da calcio di rigore non sbaglia per l'1-0

11' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Fallo di mano in area: Serra va di testa su Cross di Milani ma trova il braccio di Casalino. Nessun dubbio per l'arbitro

2' - Primo giallo del match ai danni della Samp per una trattenuta su Balde a centrocampo

1' - Fischio d'inizio al Fersini! Il primo pallone è biancoceleste.

INIZIO PRIMO TEMPO

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Serra, Sulejmani, Balde.

A disp.: Bosi, Ferrari, Gelli, D'Agostini, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Pinelli, Marinaj, Labranca, Battisti.

All.: Stefano Sanderra

SAMPDORIA (3-4-3): Scardigno; Malanca, D'Amore, Zeqiraj; Sa Gomes, Casalino, Valisena, Ovalle, Forte, Leonardi, Ntanda.

A disp.: Ceppi, Gioiannini, Sava, Ofoma, Giolfo, Chiesa, Cavallaro, Papasergio, Bacic.

All.: Alessandro Lupi

Buongiorno da Chiara Scatena e benvenuti a Lazio-Sampdoria, gara valida per la nona giornata di campionato Primavera 1. Dopo la vittoria contro il Verona per 2-1, i biancocelesti cercano una nuova vittoria e tre punti importanti di nuovo allo stadio Mirko Fersini. Nella vigilia della partita hanno parlato il tecnico Sanderra e Di Tommaso, fresco di convocazione in prima squadra per l'Europa League. Queste le parole del tecnico: "Siamo ancora all'inizio, dobbiamo migliorare nelle nostre prestazioni, sappiamo dove e ci abbiamo lavorato in settimana. Incontriamo una squadra con grande potenzialità che a volte ha distrazioni e proveremo a tirargliele fuori. Dobbiamo starci con la testa e dobbiamo darci l'immagine di una gara difficile." Queste quelle di Di Tommaso: "Veniamo da una grande vittoria, dobbiamo mantenere la concentrazione, che è il nostro principale pericolo. Se la perdiamo possiamo subire gol. Il mister ci ha trasmesso la voglia di non mollare mai. Convocazione in Europa? Un sogno fin da bambino, poi un obiettivo. Un'esperienza unica per me e la mia famiglia, ringrazio tutti e la società."

Pubblicato il 26/10