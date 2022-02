PRIMAVERA - Lazio, Calori: "Non voglio cali di attenzione". Crespi: "Vittoria importantissima"

Al termine della bellissima prestazione contro la Salernitana, uscita dal Fersini con 5 gol subiti, mister Alessandro Calori ha esposto tutta la sua soddisfazione ai microfoni ufficiali del club: “Dobbiamo dare continuità a ciò che stiamo mettendo facendo, ad esempio oggi il mantenere la porta inviolata deve essere motivo d’orgoglio per i ragazzi. Non voglio cali di attenzione, altrimenti si cade nella superficialità e questo mi dà fastidio anche quando arrivano risultati positivi. I miei ragazzi devono sempre stare attenti aggiungendo sempre qualcosa rispetto a ciò che stanno dimostrando. C’è sempre da migliorare, i ragazzi devono avere la consapevolezza del percorso da seguire. È necessario anche saper soffrire, anche chi gioca meno deve sapere che può sempre avere la sua occasione. Le scelte sono tante, nessuno si deve mai sentire escluso, serve soffrire per poter arrivare. Adjaoudi? È molto bravo tecnicamente, deve lavorare sulla fisicità, ma devo dire che è cresciuto molto dal suo arrivo in biancoceleste. Tocca meno volte il pallone rispetto a prima ed insieme a Bertini sa far girare bene la squadra. Crespi ha delle grandi qualità. Ha un ottimo calcio di sinistro, deve migliorare con il piede destro, imparando anche a giocare maggiormente con la squadra. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, oggi la Salernitana inizialmente non ci ha concesso molti spazi e noi non siamo riusciti a disputare una buona gara per ciò che riguarda la trasmissione e la gestione di palla. Dobbiamo sempre dare il massimo in ogni partita, trovando sempre maggiore consapevolezza nelle giocate e nei principi che portiamo in campo. Il prossimo ciclo di partite sarà un momento importante per la nostra stagione, serve farsi trovare pronti e continuare con l’atteggiamento giusto. Oggi Floriani, dopo la panchina del Meazza, è tornato da noi con umiltà. Con la prima squadra impara anche altri modi di stare in campo, oggi ha disputato una buona gara”.

Anche Valerio Crespi, goleador di giornata, si è detto molto felice per il trionfo ottenuto: " Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, la Salernitana all’andata ci aveva sconfitto per due a zero. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. Rispetto ad inizio stagione siamo cresciuti moltissimo, ogni partita realizziamo molte reti. Quando abbiamo la possibilità dobbiamo colpire così da chiudere bene la stagione. Allenarsi con la prima squadra? È un qualcosa che dà tanto, anche a livello d’intensità. Il gioco che vuole costruire Sarri è bellissimo e aiuta anche noi giovani a crescere. Spero in una convocazione. Adesso avremo alcune partite molto importanti, tra cui lo scontro diretto contro il Cesena. Dovremo comportarci molto bene. Sia il cambio di modulo che di atteggiamento hanno contribuito nel dare una svolta al campionato. Sono cresciuto molto, ma devo ancora migliorare”.