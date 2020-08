PRIMAVERA - Lazio, Cerbara: “Bello ricominciare dopo lo stop forzato”

Al termine della vittoria ottenuta sul Montegiorgio, il giocatore della Primavera biancoceleste Cerbara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Segnare fa sempre piacere, seppur in amichevole. Ricominciare è bello, soprattutto dopo il lungo stop forzato. Non giocavamo da febbraio, per questo stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile la forma migliore e puntare ai playoff. Lo scorso campionato ho realizzato tre reti, adesso non mi pongo obiettivi di gol, penso solamente a dare tutto in ogni partita. Quest'anno avremo anche la Youth League, una competizione difficile e affascinante: serviranno tanti calciatori per affrontarla al meglio. Sogno di affrontare il Real Madrid, una squadra con una tradizione importante".