PRIMAVERA - Lazio, D'Urso (vice all.): "Raul Moro sta crescendo. Puntiamo a salvarci"

Continua la corsa salvezza della Lazio Primavera. Dopo il pareggio (0-0, ndr) contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato, i ragazzi di mister Menichini sono saliti all'ottavo posto. Ma la classifica è corta e le insidie dietro l'angolo, servirà mantenere la concentrazione fino in fondo. Ne ha parlato a Lazio Style Radio l'allenatore in seconda della squadra, Salvatore Massimo D'Urso: “L’importante è sempre muovere la classifica, il punto raccolto a Bologna è ben accetto. Potevamo vincere, ma anche perdere. Possiamo recriminare per qualche decisione arbitrale, ma ci teniamo il risultato. Ci sono stati molti duelli in mezzo al campo. In alcune letture siamo stati disattenti, ma anche il terreno di gioco ha inciso sull’andamento della sfida. Abbiamo rivisto il nostro assetto tattico, ritrovando equilibrio con il 4-3-3 provando a sfruttare le caratteristiche dei nostri esterni a seguito dell’inserimento di Raul Moro. Stiamo giocando in un campionato diverso rispetto a quello dello scorso anno: prima di calarci nella giusta mentalità abbiamo sofferto un po'. Ora grazie al contributo della società e di tutto lo staff siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio".

IL RAPPORTO CON MENICHINI - "Sono il vice di Menichini da tre anni, tra noi c’è un rapporto lavorativo simbiotico. Ora guidiamo una squadra giovanile, la differenza sta nella gestione. Nella prima squadra ci sono esigenze e priorità diverse, con i giovani bisogna arricchire il bagaglio d’esperienza dei giocatori. Mi auguro che tutti possano svolgere questa professione, noi dobbiamo far capire loro cosa vuol dire lavorare in questo contesto".

RAUL MORO - "Raul Moro è stato l’ultimo innesto a livello di transfer. Parlare del singolo è antipatico, perché c’è un’intera squadra che lavora alle spalle. Lo spagnolo viene da un paese diverso nel quale si lavora molto sul palleggio e poco sull’aspetto fisico. Sta crescendo grazie alla sua disponibilità, ci sta chiedendo aiuto per capire al meglio il nostro campionato e la cultura italiana".

LA PROSSIMA SFIDA DI CAMPIONATO - Nel prossimo turno la Lazio Primavera se la vedrà contro il Genoa sesto in classifica, a 4 punti di distanza dai biancocelesti: "I rossoblu sono partiti benissimo" - dice D'Urso - "Hanno sempre lavorato con il 3-4-1-2 e ottenuto grandi vittorie in apertura di campionato. Poi hanno perso qualche calciatore, ma ci aspettiamo una partita difficile. Dovremo affrontarli mettendola sul piano dell’intensità e dell’agonismo, cercando di sfruttare le nostre capacità tecniche. L'obiettivo che ci siamo prefissati è la salvezza e, allo stesso tempo, far crescere i ragazzi provando a portarli in prima squadra. Le difficoltà non mancano, ma dobbiamo avere pazienza per lavorare in questo senso. Alla base del nostro lavoro c’è molto impegno sul piano mentale e caratteriale, perché ogni calciatore è diverso".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

ANCHE LA LAZIO PRESENTE A "UN CALCIO AL RAZZISMO"

TORNA ALLA HOMEPAGE