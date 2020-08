PRIMAVERA - Lazio, dalla Francia: colpo Ibrahima Sy in arrivo

L'indiscrezione arriva dalla Francia e riguarda la Lazio Primavera. Sul proprio profilo Twitter, il noto giornalista Loic Tanzi ha parlato di un colpo di mercato in arrivo: "Al termine del contratto con il Reims, Ibrahima Sy (2002) dovrebbe raggiungere la Lazio nei prossimi giorni". Centrocampista duttile, si è messo in mostra nel Mondiale Under 17 del 2019, giocato con la maglia del Senegal. In Nazionale ha ricoperto il ruolo di intermedio, con la possibilità di liberarsi anche dai compiti difensivi, mentre nel Reims è stato impiegato come mediano, preferendo l'equilibrio tattico. D'indubbia intelligenza tattica, è particolarmente attento alla fase di non possesso, riuscendo a coprire vaste zone di campo a seconda delle proprie letture, specialmente predittive. Da interno, garantisce un attacco alla profondità che lascia letteralmente nel caos le difese avversarie. Alto 1.83 cm, ha ampissimi margini di crescita e miglioramento. A Formello, mister Menichini potrebbe fare affidamento su di lui per dare maggior peso al proprio centrocampo. Gli addetti ai lavori hanno opinioni particolarmente positive. La Lazio potrebbe diventare la sua dimensione.

Manchester City, De Bruyne denuncia il suo agente: arrestato

Lione, Aouar positivo al Covid: martedì tampone negativo, ieri i primi sintomi

TORNA ALLA HOMEPAGE