PRIMAVERA - Lazio, Di Tommaso: "Ecco su cosa dobbiamo crescere". E la Youth League... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera è ufficialmente promossa in Primavera 1. Al termine del match di oggi contro il Cosenza, terminato in pareggio, sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti. Tra queste, anche quelle di Leonardo Di Tommaso, eccole di seguito: “Da inizio anno abbiamo sofferto molto e ora abbiamo vinto il campionato. C’è gioia, sacrificio, adesso siamo molto più liberi e andremo a Perugia con molta più spensieratezza. Quando mi sono reso conto che sarei potuto essere importante per questa squadra? Dopo il Reggina, però la conferma è arrivata dopo il Cosenza, quando ho fatto gol. Sono entrato nelle rotazioni del mister, sempre di più, e poi ho preso il posto da titolare. Ruolo in cui mi sento di poter esprimere il massimo? Penso sia la mezz’ala, ma anche l’esterno, il reparto di centrocampo riesco a gestirlo bene. Sono molto soddisfatto, l’approccio sarà sempre al massimo, come quest’anno. Vogliamo far bene anche il prossimo anno in Primavera 1. In cosa dobbiamo crescere? Sull’aspetto di conquista della palla, mentalmente non c’è neanche da parlarne, siamo forti e l’abbiamo dimostrato in questi mesi. Ci sono ancora delle lacune su cui dobbiamo lavorare, non siamo perfetti, a questo ci penserà il mister e lo staff. Magari anche la Youth League, sarebbe bellissimo!”.

QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

TORNA ALLA HOMEPAGE