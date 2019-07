PRIMAVERA - Lazio, ecco le date di campionato e Coppa Italia

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2019/2020 del campionato di Primavera 1 e della Tim Cup, la Lazio che sarà guidata con ogni probabilità da Menichini, affronterà il primo turno di campionato il 14 settembre, l'ultimo sarà invece il 23 maggio. La pausa invernale sarà dal 21 dicembre all’11 gennaio. Per il 27 e 31 maggio, invece, fissate le gare di andata e ritorno dei play out per qualificarsi alle Fasi finali, che avranno inizio il 2 giugno. La finalissima scudetto si disputerà il 10 giugno. La Primavera Tim Cup, invece, inizierà il 25 settembre con il primo turno eliminatorio e il secondo sarà il 30 settembre. La finale sarà il 10 aprile e sarà una gara secca a differenza delle passate stagioni.

PRIMAVERA 1



Prima giornata 14/09/2019

Ultima giornata 23/05/2020

Play out 27 e 31/05/2020

Fasi Finali dal 2-10/06/2020

PRIMAVERA TIM CUP



1° Turno eliminatorio 25/09/19

2° Turno eliminatorio 30/10/19

Ottavi di finale 18/12/19

Quarti di finale 29/01/20

Semifinali (andata) 05/02/20

Semifinali (ritorno) 19/02/20

Finale 10/04/20