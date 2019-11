PRIMAVERA - Lazio, la classifica si complica: ultimo posto a un punto

Quinta sconfitta consecutiva per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini, questa volta contro la Juventus (3-1). Ben 7 punti ottenuti nelle prime tre giornate, poi in successione i capitolini non hanno più vinto. La classifica si complica fortemente: i biancocelesti si trovano in dodicesima posizione ad un solo punto di distanza da Empoli e Napoli, fanalini di coda a quota. La sosta sarà sicuramente utile per riordinare le idee.



1) Cagliari 19

2) Atalanta 19*

3) Genoa 16*

4) Roma 16

5) Bologna 12*

6) Inter 12**

7) Fiorentina 10

8) Juventus 9*

9) Sampdoria 9*

10) ChievoVerona 8

11) Sassuolo 7

12) Lazio 7

13) Torino 7

14) Pescara 7

15) Napoli 6

16) Empoli 6*