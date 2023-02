PRIMAVERA - Lazio, Reggina stesa per 4-0: che esordio di Diego Gonzalez!

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Poker biancoceleste ai danni della Reggina che resta ultima della classe mentre la Lazio mette sempre più le radici in vetta a 42 punti. Il gol che sblocca il match porta la firma di Di Tommaso, poi dopo 4 minuti arriva anche il timbro di Sana Fernandes. Nella ripresa fa il suo esordio Diego Gonzalez, autore di un’ottima prestazione: il neo acquisto partecipa ad entrambi i gol della ripresa, arrivati al 55’ e al 63’ dai piedi ancora di Sana Fernandes e di Crespi. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra è attesa a Benevento per uno scontro diretto importantissimo.

Campionato Primavera2 | 20ª giornata, girone B

Sabato 25 febbraio 2023, ore 14:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Magro (62' Maliszewski) ; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Bertini (70' Bigotti), Coulibaly, Di Tommaso; Napolitano (46' Gonzalez), Sana Fernandes (70' A. Rossi), Crespi. A disp.: Martinelli, Floriani M., Petta, Cesari, Campagna, Colistra, Bigonzoni, G. Rossi All.: Stefano Sanderra

REGGINA (3-5-2): Sciammarella; Magliano (58' Perrotta), Girasole, Paura; Farcomeni (82' Nardo), Disegni, Serra (58 Attici), Perri, Bombaci; Antoci (46' Pagni), Palumbo (82' Arditi). A disp.: Zampaglione, Magri, Passarelli, Malara. All.: Francesco Ferraro

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. Firenze)

Assistenti: Antonio Piedipalumbo - Alessandro Marchese

Ammoniti: Sana Fernandes, Bertini (L) Girasole, Perri (R)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio. Termina 4-0 al Fersini.

90+2' - Giallo per Perri.

89' - 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

85' - A terra Coulibaly, il difensore però sembra stare bene.

82' - Altri cambi per la Reggina: Dentro Nardo, esce Farcomeni. Dentro Arditi, fuori Palumbo.

79' - Staff sanitario in campo: crampi per Milani.

70' - Nuovi cambi in casa biancoceleste: Andrea Rossi prende il posto di Sana Fernandes. Bigotti quello di Bertini.

68' - Anche Bertini ammonito.

65' - Sana Fernandes e Girasole ammoniti.

62' - Per la Lazio entra Cesari, fuori Dutu. Cambia anche il portiere: Magro lascia il posto a Maliszewski.

63' - POKEEEERRRRRR!!!! Stavolta il timbro ce lo mette Crespi: ottima giocata di Goznalez che legge lo smarcamento di Sana, palla a rimorchio del numero 7 che serve il bomber laziale.

58' - Nella Reggina entrano Attici e Perrotta al posto di Serra e Magliano.

55' - TRIS LAZIOOOOOOO! Palla nello spazio di Diego Fernandez che trova Bertini, passaggio al 7 biancoceleste che mette in cassaforte il risultato.

50' - Occasione per la Lazio, Crespi se la trova sul destro, Sciammarella fa un miracolo andandoci col piede.

48' - Punizione da posizione interessante per la Lazio: va subito Gonzales alla battuta che "ruba" l'incarico a Bertini. Ottimo il tiro a giro del nuovo arrivato Sciammarella mette in angolo.

46' - Primo cambio per Sanderra: Napolitano lascia il posto al nuovo acquisto Diego Gonzalez, esordio per il biancoceleste. Cambia anche la Reggina: entra Pagni al posto di Antoci.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi.

40' - Ultimi minuti di primo tempo di totale controllo del gioco della Lazio. Reggina che attende solo di rientrare negli spogliatoi per rimettere a posto le idee.

34' - RADDOPPIO LAZIOOOOOO! Stavolta non sbaglia Sana Fernands che intercetta un pallone sporco della difesa avversaria, troppo facile per il laziale che la insacca alle spalle di Sciammarella.

31' - Occasione divorata da Sana Fernandes che con un tiro a giro sfiora l'incrocio dei pali.

30' - GOOOOLLLLL LAZIOOOOOOO! Di Tommaso sblocca il match, ottimo tempo di inserimento. Il filtrante di Napolitano è preciso per il compagno che mette il timbro sulla gara.

26' - Ritmi leggermente più alti. La Lazio si prende l'angolo: dalla bandierina Bertini, Dutu si inserisce ma schiaccia di testa troppo basso.

25' - Occasionissima Lazio! Sana Fernandes entra in area, si sistema il pallone ma Sciammarella con il piede allontana il pallone.

23' - Bel cross dalla destra di Bedini, pallone in mezzo a cercare Crespi, ma la presa è facile per Sciammarella.

20' - Gara bloccata. Rirmi bassi e Reggina che lascia giocare i biancocelesti.

16' - Brivido per la Lazio con Bombaci che controlla e dalla sinistra calcia ma trova pronto Magro tra i pali.

12' - Primo corner per la Reggina: Perri va dalla bandierina, colpo di testa di Disegni che esce fuori di poco.

10' - Ritmi bassi in questi primi 10 minuti.

6' - Sana Fernandes toccato da un avversario cade in area, per l'arbitro non c'è nulla. Si continua a giocare.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Reggina, gara valida per la 5a giornata del campionato di Primavera 2. Sfida sulla carta semplice per la squadra di Stefano Sanderra che, in vetta alla classifica del girone B si ritrova oggi ad ospitare l'ultima della classe. Fin qui la stagione però ha insegnato a non sottovalutare alcun avversario e di mantenere sempre alta la concentrazione. Per la sfida europea contro il Cluj sono stati diversi i ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra, tornati oggi alle rispettive basi per poter continuare il loro cammino in campionato. In panchina oggi il nuovo arrivato Diego Gonzalez.