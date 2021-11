PRIMAVERA - Lazio, Shehu: "Tare ci spinge a fare il massimo. Obiettivo? Esordire in A"

Sta diventando sempre più importante nella Primavera di Calori Florent Shehu. Il calciatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua su questa prima parte di campionato e non solo: "Quella contro il Frosinone è la partita più importante del campionato, se vinciamo possiamo prendere punti su tutte le squadre. In campo posso giocare in tante posizioni perché sono completo ma le due che preferisco sono trequartista e esterno di destra. È normale che ci si aspetti molto da me, sono un giocatore che deve far vincere la squadra e per questo devo fare tanto in campo. Quando sono arrivato ero uno dei più giovani della squadra, ho imparato dai grandi e ora aiuto i giovani a crescere".

INIZI - "Ho iniziato a giocare in Svizzera poi ho fatto un anno al Barcellona ma ho avuto un problema con la Fifa quindi ho potuto giocare solo gare amichevoli, lo stesso è accaduto al Valencia. Dopo sono approdato a Basilea e successivamente ho giocato tre anni al Levante e ora sono alla Lazio".

LAZIO - "Quando giochi con giocatori di Serie A puoi solo imparare moltissimo e mi ha fatto crescere molto mentalmente. Giocatore a cui mi ispiro? Prima c’era il Tucu Correa ma anche Milinkovic, lui in campo mi ha aiutato spesso. Mi dice sempre di fare il mio gioco. In Primavera 2 il livello è più basso ma il nostro obiettivo è vincere il campionato e tutte le partite, lavoriamo tutti i giorni per questo. Obiettivi? Giocare e dare il massimo e poi esordire con la prima squadra in Serie A anche se c’è tanta concorrenza. Tare? Ci da consigli per farci fare il massimo. Adesso sento che sto dando di più e sto molto meglio".

