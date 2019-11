PRIMAVERA - Lazio sprecona, la Juve passa 3-1. Quinto KO consecutivo

Errori su errori che costano caro. La Lazio viene sconfitta per 3-1 dalla Juventus. Un risultato che non rispecchia l'andamento della gara, ma che conferma il momento negativo dei biancocelesti. I ragazzi di Zauli sono più cinici e sfruttano al meglio le occasioni, la Lazio crea, si conquista due rigori ma li sbaglia entrambi, prima con Cerbara e poi con Bertini. Il primo gol juventino dopo quattro minuti è viziato da un'ingenuità di Petricca che si fa rubare il pallone al limite dell'area con la porta sguarnita. Il secondo arriva allo scadere della prima frazione su un rigore molto dubbio concesso dall'arbitro ai padroni di casa. Chiude la partita Petrelli, che si fa gioco della difesa biancoceleste poi provoca l'autogol di Ndrecka. A poco serve la rete di Franco al 77esimo (terzo gol stagionale), arrivata poco dopo il secondo rigore sbagliato da Bertini. Prova positiva di Russo, entrato con personalità e vicino al gol diverse volte. Per i ragazzi di Menichini arriva la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Biancocelesti 12esimi in classifica, ma l'ultimo posto è ad una sola lunghezza di distanza. Ora la sosta, poi il derby in casa contro la Roma.



8a giornata Campionato Primavera 1

Juventus - Lazio 3-0 (4' Sene, 46' Fagioli, 55' aut. Ndrecka, 77' Franco)



10 novembre 2019 ore 14.00, Campo Ale & Ricky del Juventus Training Center

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3) - Israel; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Leone, Fagioli, Ranocchia (59' De Winter); Sene (65' Penner), Petrelli (65' Gerbi), Stoppa. All. Zauli. A disp. Garofani, Raina, Bandeira, Blasenko, Verduci, Abou, Francofonte, Sekulov, Da Graca.



LAZIO (3-5-2) - Alia; Franco, Kalaj, Petricca; Kaziewicz, Czyz (59' Bertini), Minala, Shehu (82' Cesaroni), Ndrecka; Cerbara (69' Russo), Zilli. A disp.: Furlanetto, Marocco, Cipriano, Francucci, Moschini, Bianchi, Shoti. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Marco D'Ascanio (sez. Ancona)

Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi e Antonio Marco Vitale.



Ammoniti: Ranocchia (J)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+3 - Triplice fischio di D'Ascanio. Vince la Juventus per 3-1.

90' - 3 minuti di recupero.

82' - Ultimo cambio per Menichini. Fuori Shehu e dentro Cesaroni.



80' - Che occasione per la Lazio! Russo di testa a botta sicura, miracolo di Israel che toglie un gol

77' - GOL LAZIO! Calcio d'angolo di Bertini e colpo di testa del solito Franco. Pallone alle spalle di Israel.

76' - Bertini dagli undici metri si fa intercettare il tiro da Israel! Secondo rigore sbagliato dalla Lazio.

75' - Rigore per la Lazio. Fallo di mano dubbio di Leo su un colpo di testa di Bertini

69' - Fuori Cerbara e dentro Russo nella Lazio.

65' - Doppio cambio Juve. Dentro Penner e Gerbi al posto di Sene e Petrelli.

64' - Occasione Juventus! Sene riparte veloce in contropiede poi mette al centro per Stoppa che però non riesce a centrare lo specchio da due passi.

59' - Cambia Zauli. Dentro De Winter al posto di Ranocchia. Menichini inserisce Bertini per Czyz.

55' - Gol della Juve. Azione personale di Petrelli che supera anche Alia poi appoggia verso la porta. Ndrecka prova a rinvenire ma non riesce a spazzare. Autogol.

54' - Azione costruita della Lazio che porta al tiro Czyz. Conclusione che termina fuori.

50' - Sfiora il 3-0 la Juventus! Punizione di Fagioli che pesca in area Sene, Alia fa un miracolo!

47' - Sbaglia Cerbara! Dagli undici metri l'attaccante biancoceleste spiazza il portiere ma calcia al lato.



46' - Calcio di rigore per la Lazio! Spinta di Dragusin su Cerbara, l'arbitro non ha dubbi.

46' - Si riparte!



INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Gol Juve. Fagioli è freddo e spiazza Alia. Raddoppio immeritato della Juventus.

45'+1 - Rigore concesso da D'Ascanio. Ndrecka manca l'appuntamento con il pallone in area nel tentativo di rinviare, ma non prende nemmeno il giocatore della Juventus Sene. Penalty inesistente.

45' - Un minuto di recupero.

41' - Combinazione in area fra Zilli e Ndrecka, l'ex Chievo non riesce a chiudere l'azione con la conclusione. Molto meglio la Lazio nella seconda parte della prima frazione.

36' - Prova ad accendersi Shehu. Buone giocate da parte del centrocampista biancoceleste che prova a dare maggiore qualità alla manovra capitolina.

32' - Ripartenza velocissima di Ndrecka fermato con le cattive da Ranocchia. Arriva il primo giallo della sfida per il centrocampista della Juventus.

27' - Che occasione per la Lazio! Cross di Shehu deviato da Czyz, Cerbara si ritrova il pallone in area e calcia di prima intenzione. Tiro che termina alto.

23' - Adesso meglio la Lazio. Tiro-cross di Kaziewicz che mette in difficoltà Israel, leggermente fuori dai pali. Pallone che termina in calcio d'angolo.

19' - Primo squillo della Lazio. Cross basso di Kaziewicz che trova libero Minala. Il tiro del classe '96 è troppo centrale per impensierire Loria.

15' - Prima discesa di Cerbara, salva tutto Leo mettendo in corner.

10' - Lazio un po' in difficoltà, tanti errori di precisione nei passaggi. La Juventus è partita forte.

4' - Gol della Juventus. Regalo di Petricca a Sene, che gli ruba il pallone al limite dell'area e poi appoggia comodamente in rete davanti ad uno spiazzato Alia.

3' - Czyz a terra per una distorsione alla caviglia. Cure mediche per lui in corso.

1' - Fischia l'arbitro, batte la Juventus il calcio d'inizio.



PRIMO TEMPO - Tutto confermato nella Lazio. Menichini deve fare a meno di Falbo, Nimmermeer e De Angelis infortunati. Squalificato Armini, ancora senza transfer Raul Moro. Amici de Lalaziosiamonoi.it un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Juventus-Lazio, gara valida per l'ottava giornata del campionato Primavera 1.



