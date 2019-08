PRIMAVERA - Lazio, tempo di valutazioni. Incontro Tare-Menichini: il punto sul mercato

Volge al termine il ritiro di Pietralunga per la Lazio di Leonardo Menichini. Giorni importanti per il tecnico biancoceleste che ha dovuto calarsi nella nuova realtà e valutare i giocatori della rosa a disposizione. Tanti i ragazzi in prova, un gruppo extra-large quello giunto in Umbria e testato dallo staff capitolino, fra i quali molti saranno "scartati". Dopo il ritorno nella Capitale infatti, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, andrà in scena un incontro fra Menichini e Tare per fare il punto della situazione e capire dove intervenire sul mercato. Già tesserati Gustavo Cipriano, Florent Shehu e Angelo Ndrecka. Si giocano la conferma l'esterno Amin Essabri (classe 2001) di proprietà dell'ADO Den Haag e il centrocampista Lorenzo Spinelli (classe 2001) dell'Olginatese, con un passato biancoceleste alle spalle fino all'estate 2018. Verrà invece tesserato Mihajlo Baic. L'attaccante serbo classe 2002 ha impressionato e convinto Menichini, andando a segno anche nell'amichevole contro lo Sporting Club Trestina (vinto 1-0). Per lui è già pronto un contratto per blindarlo. Si divideranno fra Primavera e Under 17 invece i 7 ragazzi sotto-età aggregati: fra questi anche il portiere Mattia Peruzzi e l'attaccante Etienne Tare, figli del club manager e del direttore sportivo della Lazio.

Pubblicato alle 01:30