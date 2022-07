Primavera, scelto l'erede di Calori: la conferma arriva da... Malta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Inizia una nuova era per la Primavera. Dopo la parentesi Calori, ecco il suo erede. Come vi avevamo già anticipato ieri mattina, sarà Stefano Sanderra il nuovo allenatore scelto da Angelo Fabiani per guidare le giovani aquile. A dare conferma è stato l'Hibernians, club di Malta in cui allenava fino a pochi giorni fa: "L'Hibernians FC può confermare che è stato raggiunto un accordo con il Sig. Stefano Sanderra per la risoluzione del suo contratto, in quanto si unirà alla SS Lazio Primavera in Italia".