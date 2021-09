SETTORE GIOVANILE | En plein Lazio: vittoria per tutte le piccole aquile

Giornata proficua in casa Lazio. Oltre alla vittoria della prima squadra, anche tutte le sezioni del settore giovanile hanno conquistato i tre punti. Il merito di questo en plein va dato, oltre che ai collettivi e ai rispettivi mister, al direttore Bianchessi che ha costruito queste squadre e ha saputo scovare i vari talenti che stanno sbocciando a Formello.

UNDER 18 - La squadra allenata da Tommaso Rocchi si è scontrata contro il Torino in casa e si è imposta per 4-1. I marcatori sono stati per la Lazio Legnate (tripletta) e Napolitano, mentre per i granata Cesari.

UNDER 17 - Gli Allievi di D'Urso sono andati in trasferta a Reggio Calabria per la terza giornata del girone C e hanno vinto per 0-2 grazie alle reti di Cannatelli e Oliva.

UNDER 16 - La formazione di Alboni ha ospitato il Crotone e ha conquistato i tre punti superando gli avversari 3-2. Di Gelli, Barone e Cuzzarella le reti biancocelesti.

UNDER 15 - I Giovanissimi allenati da Gonini hanno superato 3-0 il Crotone di Marsala. Carbone (doppietta) e Bongiorno regalano la gioia ai propri compagni.