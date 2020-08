Settore giovanile, i campionati ripartono: ecco le date

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha diramato, attraverso il primo comunicato ufficiale della stagione 2020-2021, tutte le date d’inizio dei nuovi campionati. In particolare, il Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B prenderà il via domenica 11 ottobre 2020. La squadra allenata da Tommaso Rocchi tornerà quindi in campo più tardi rispetto all’Under 17 di Marco Alboni, il cui torneo prenderà il via domenica 27 settembre. Per Under 16 ed Under 15, infine, la prima giornata prenderà il via domenica 4 ottobre.

