Under 17, Bernardo Corradi convoca 5 laziali per il “Torneo dei Gironi”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il settore giovanile laziale non passa inosservato. Bernardo Corradi, Tecnico dell'Under 17 della Nazionale Italiana, ha deciso di convocare 5 biancocelesti in vista del "Torneo dei Gironi", in programma presso Novarello Villaggio Azzurro dall'11 al 13 novembre 2022. I nomi sono quello di Michele Ercoli (terzino sinistro), Federico Serra (attaccante), Tommaso Bordoni (difensore centrale), Gabriele Paolocci (centrocampista) e Valerio Gelli (trequartista).