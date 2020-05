FORMELLO - Lazio, avanti con gli allenamenti. E Leiva riprende a correre

FORMELLO - Gli allenamenti individuali vanno avanti: a turni, a distanza di sicurezza, con calciatori distribuiti sul campo e in orari differenti. Tra i gruppetti mattutini c'è anche una notizia positiva: Leiva ha ripreso a correre e a toccare il pallone. Il brasiliano non è ancora pronto, difficile ipotizzare i tempi di rientro e quante partite sarà costretto a saltare qualora riprendesse il campionato. Il calendario è ancora indecifrabile. Comunque sfrutterà le prossime settimane per recuperare la condizione: si era operato a inizio aprile al ginocchio destro per accorciare i tempi e risolvere un'infiammazione alla cartilagine con cui conviveva da tempo. Interessato anche il menisco esterno. Stamattina un passo importante da parte sua, nonostante l'andatura non ancora sprint. Qualche cambio di velocità e poi le esercitazioni con la palla insieme al preparatore atletico Fonte, sul campo centrale in compagnia di Simone Inzaghi.

Pubblicato l'8/05 alle ore 12:05