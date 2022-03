FORMELLO - Lazio, doppia seduta: riecco Zaccagni e Marusic, Luiz Felipe rischia

Pubblicato alle 12.40

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Termina anche la sgambata pomeridiana, al gruppo di Sarri si sono aggiunti Marusic e Zaccagni. La rosa comincia a rimpolparsi, da domani in poi dovrebbero rivedersi coi compagni anche gli altri partiti per gli impegni con le rispettive selezioni (Milinkovic su tutti). Discorso a parte per l'acciaccato Luiz Felipe, chiaramente: il difensore potrebbe non farcela per sabato con il Sassuolo. Oggi pomeriggio riscaldamento al chiuso, poi lavoro tecnico in campo. Da domani entrerà nel vivo la preparazione alla sfida con il Sassuolo, la ripresa è fissata per le 15.30.

FORMELLO - Doppia seduta in programma: la prima alle 11, la seconda alle 15.30. Quella mattutina si consuma con le stesse presenze di ieri pomeriggio (aggregato il baby Bertini, capitano della Primavera). Gli unici nazionali tornati in campo sono Immobile e Cabral (Ciro già da un paio di giorni). Si attendono tutti gli altri, qualcuno potrebbe rivedersi in gruppo nel pomeriggio. Sarri, in queste condizioni, attende per far scattare le prove tattiche anti-Sassuolo. Ora non avrebbe senso. Il tecnico, tra l’altro, aspetto il rientro di Zaccagni, pronto a sostituire lo squalificato Pedro nel tridente d’attacco. Le maglie di Felipe Anderson e Immobile non sono in discussione. I dubbi sono legati alle condizioni dei calciatori acciaccati: Radu soffre ancora di fascite plantare, non si allena coi compagni dalla trasferta di Cagliari, il dolore al tallone lo tormenta e non gli permette di rimettersi a disposizione. Il romeno potrebbe effettuare un ultimo provino a ridosso della partita per tentare almeno la convocazione (al momento complicata). Gli occhi sono puntati soprattutto su Luiz Felipe, a riposo per un leggero trauma al ginocchio rimediato in Nazionale durante un allenamento. Per lui protocollo specifico da ieri, sta lavorando soltanto in piscina e palestra. Verrà valutato quotidianamente, Sarri spera di recuperarlo in tempo. In caso di forfait sarà Patric ad affiancare Acerbi.

Pubblicato il 30/3