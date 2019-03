FORMELLO - Lazio, due giorni e mezzo di riposo: Wallace prova il recupero per Firenze

FORMELLO - Due e giorni di riposo. Strameritatissimo riposo. La Lazio tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio per cominciare a preparare il posticipo di domenica prossima con la Fiorentina (ore 20.30). Al Franchi tornerà titolare Immobile, che avrà una settimana abbondante per recuperare a pieno dall’affaticamento al flessore della coscia sinistra. Ai box ci sono Wallace, Lukaku e Berisha. Il brasiliano potrebbe tornare tra i convocati. Luiz Felipe, in panchina nel derby, ha smaltito la lesione muscolare rimediata a Napoli. Deve soltanto ritrovare la condizione atletica. Trauma contusivo alla spalla, invece, per Strakosha. Lo staff medico ha escluso lussazioni. La Lazio stavolta avrà tutto il tempo per rifiatare.