FORMELLO - Lazio, l'idea di Sarri: Marcos recuperato, ma il tecnico...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Marusic operato di ernia inguinale, è il secondo indisponibile dopo Cataldi. Stagione finita per entrambi, si rivedranno in gruppo direttamente ad Auronzo. Ci sono tutti gli altri, compreso Marcos Antonio, tornato coi compagni da un paio di giorni. In regia, salvo sorprese, toccherà comunque a Vecino: si piazzerà tra Milinkovic e Luis Alberto come successo a Udine. Sarri potrebbe confermare l'intera formazione vista alla Dacia Arena domenica scorsa oppure cambiare un pezzo davanti. Pedro insidia fortemente Felipe Anderson per completare il tridente con Immobile e Zaccagni ai lati di Immobile.

OPZIONE. In difesa, con Marusic out, viaggia verso la conferma Lazzari. Per lui sarebbe la terza di fila da titolare. Sperano in una chance però anche Pellegrini e Radu, pronto all'ultima all'Olimpico con la maglia della Lazio. Il romeno dovrebbe trovare spazio almeno in corsa. Al centro in vantaggio la coppia Casale-Romagnoli, ma anche Patric è in corsa per un posto vicino all'ex Milan. Ruggeri, capitano della Primavera aggregato negli ultimi due giorni, troverà la prima convocazione in Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Basic, Marcos Antonio, Bertini, Felipe Anderson, Cancellieri, Gonzalez. All.: Sarri.

Pubblicato il 27/05