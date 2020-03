FORMELLO - Lazio, quasi metà rosa a riposo: Inzaghi gestisce le energie

FORMELLO - Gestione totale degli allenamenti a Formello: lo stop del campionato biancoceleste permette a Simone Inzaghi di sfruttare i giorni in più che separano la Lazio dalla trasferta di Bergamo. Per questo, nella seduta mattutina, la lista degli assenti è stata lunga quasi quanto quella dei calciatori regolarmente in campo (dopo il lungo riscaldamento in palestra): non si sono visti Proto, Luiz Felipe, Leiva (oggi pomeriggio controlli al ginocchio in Paideia), Jony, Acerbi, Marusic, Lukaku, Luis Alberto e Lulic. A parte il bosniaco, in Svizzera e alle prese con il protocollo riabilitativo post-operazione alla caviglia, dovrebbero tornare tutti in gruppo a partire dalla prossima settimana.

RECUPERI. Acerbi (lesione al polpaccio) recupererà in tempo per la sfida posticipata con l’Atalanta. Ci avrebbe già provato per questo sabato. Stesso discorso, salvo sorprese, per Marusic (affaticamento al flessore) e Luis Alberto (fastidio all’inguine, al momento è in Spagna). La rosa stamattina è stata rimpolpata da tre ragazzi della Primavera di Menichini (Cipriano, Falbo e Bianchi), contro cui verrà disputata un’amichevole in famiglia sabato mattina. Poi Inzaghi concederà la domenica di riposo.

SERIE A, LE PARTITE A PORTE CHIUSE DELLA LAZIO

LAZIO, LO SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 5/03 alle 12.45