FORMELLO - Lazio, tocca a Leiva: Inzaghi sceglie lui e conferma gli altri

FORMELLO - Il ballottaggio lo vince Leiva. Sarà lui il regista della Lazio nel derby: smaltiti i fastidi muscolari, era già in panchina con la Samp, l’ha spuntata nel “duello” con Parolo, schierato davanti alla difesa a Marassi. Il resto? Tutto confermato visto l’esordio convincente di Genova: Milinkovic e Luis Alberto ai lati del brasiliano, Lazzari e Lulic larghi sulle fasce. Marusic e Jony gli altri due esterni in panchina (lo spagnolo ha ricevuto il transfer).

BLOCCO. Davanti la coppia Correa-Immobile. Caicedo pronto a subentrare a partita in corso. Riproposto in blocco anche il terzetto difensivo a protezione di Strakosha: Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Vavro, così come successo contro i blucerchiati, verrà preservato. Rinviato il suo debutto da titolare.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Bastos, Cataldi, Parolo, Marusic, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 31 agosto alle ore 11:20