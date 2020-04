Ritiro Lazio, Lacché scommette su Auronzo: "Ad oggi ci sono buone possibilità..."

Fa parlare, crea dibattito, ma soprattutto preoccupa alcuni. Ogni annata calcistica è solita essere anticipata da una fase di raduno dei giocatori e di preparazione atletica, che risulta molto importante per affrontare al meglio le fatiche stagionali. Per diversi anni la Lazio l'ha fatto ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre cime di Lavaredo, ma quest'anno, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, non è così sicuro che il ritiro vada in scena. Questa l'ipotesi emersa in queste ore, una riflessione dovuta ai dubbi legati alla fase 2, che prevederà una ripartenza molto graduale con diverse misure di sicurezza che andranno adottate. Abbiamo provato a chiarire la situazione insieme a Gianni Lacchè, organizzatore dei ritiri della Lazio e amministratore della Media Sport Event.



Cosa pensa di questa possibilità? Si potrà vedere anche quest'anno la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore?

“Ad oggi nulla è sicuro, ma sono ottimista. Se il campionato dovesse riprendere nelle date preventivate (fine maggio ndr.), con un finale collocabile nell’ultima settimana di luglio, il ritiro di Auronzo è molto probabile che ci sarà e si farà ad agosto".

Nel caso la Lazio dovesse arrivare, come state pensando di gestire la cosa?

“Abbiamo già progettato delle misure di sicurezza adeguate. Stiamo pensando di realizzare separazioni in plexiglass in modo tale da permettere il rispetto della distanza di sicurezza. Allestiremo un servizio di Security per evitare assembramenti. Faremo sanificazione quotidiana del campo e altre misure che abbiamo in cantiere”.



La Media Sport Event in collaborazione con il Comune di Auronzo quindi, contano di non farsi trovare impreparati per ogni evenienza. La speranza è che tutto vada per il meglio, nel frattempo si studiano i progetti adeguati per accogliere la Lazio e i suoi tifosi.