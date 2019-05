Calciomercato, il Liverpool punta un ex Lazio: ecco di chi si tratta

Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Nel frattempo cominciano a girare i primi nomi importanti, tirando in ballo i top club. In Inghilterra le ultime voci riguardano anche un ex Lazio: secondo Sky Sport il Liverpool avrebbe messo nel mirino Felipe Anderson. I Reds, nonostante siano completamente concentrati sulla finale di Champions League dell’1 giugno, hanno iniziato a programmare il prossimo mercato e tra i ruoli da rinforzare ci sarebbe quello degli esterni d’attacco. Inoltre Xherdan Shaqiri potrebbe lasciare Anfield dopo un solo anno, aprendo così ulteriore spazio all’arrivo di un profilo con quelle caratteristiche. Felipe Anderson nella stagione appena trascorsa con la maglia del West Ham ha totalizzato in totale 40 presenze, 10 reti e 5 assist.

