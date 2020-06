Calciomercato, il Napoli torna su Tsimikas: via libera di Gattuso

L'operazione Emerson Palmieri sembra essere troppo onerosa per il Napoli, che quindi, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe tornato in corsa per l'esterno di sinistra Kostas Tsimikas. Il greco ha l'apprezzamento di Gennaro Gattuso, l'Olympiakos chiede 13 milioni di euro per liberarlo. Tsimikas è stato accostato alla Lazio in tempi recenti, nei giorni scorsi si era registrato anche un'interesse del Nizza.

