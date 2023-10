Calciomercato Lazio | Castellanos, il retroscena: "Battuta la concorrenza di tre squadre!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Valentin Castellanos è stato il primo acquisto estivo della Lazio, l'unico a mettere piede nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'attaccante argentino, che contro il Milan ha fatto il suo esordio da titolare, si è trasferito dal New York City, dopo aver passato un anno in prestito al Girona. Proprio in virtù delle ottime prestazioni in Liga, 'El Taty' aveva attirato su di sè l'attenzione di tre club europei, oltre la Lazio, facendo notevolmente lievitare il suo prezzo.

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, in prima fila per l'acquisto di Castellanos c'era il Siviglia, subito seguito dal West Ham e dal Benfica. La squadra andalusa, dopo aver messo Mir sul mercato, era a caccia di un attaccante che potesse rinforzare il pacchetto offensivo, così come i londinesi che dovevano sopperire alla cessione di Scamacca all'Atalanta. In questo scenario si è inserita la società biancoceleste che, disposta a tutto per acquistarlo, ha accettato le condizioni richieste dal City Group e ha sborsato la cifra di 15 milioni di euro: ben superiore a quanto erano disposte a spendere le concorrenti.