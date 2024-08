Calciomercato Lazio | Concorrenza per Laurienté: spuntano Juve e Roma

CALCIOMERCATO LAZIO - Armand Laurienté potrebbe presto lasciare il Sassuolo. Nelle ultime settimane ci ha pensato la Lazio, pronta a riportarlo in Serie A. La pista però non si è mai accesa definitivamente. Per questo sarebbero subentrate altre squadre nella corsa all'estero. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in Italia si starebbero muovendo anche Juventus e Roma. I bianconeri potrebbero virare sul francese in caso di mancato arrivo di Nico Gonzalez dalla Fiorentina.

All'estero, invece, rimane viva la pista che porta all'Olympique Marsiglia, anche se il calciatore vorrebbe rimanere in Serie A (ha escluso anche la Premier League). Poco tempo fa c'era stata anche un'offerta del Fenerbahce, rifiutata però dal Sassuolo che chiede circa 20 milioni di euro per il suo attaccante. In corsa, sempre in Turchia, c'è il Galatasaray.