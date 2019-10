Calciomercato Lazio, dal Messico: biancocelesti su Guido Rodriguez

Ottobre è un periodo lontano dalle sessioni di mercato, ma le voci possono levarsi in qualsiasi momento. E infatti, dal Messico ecco una suggestione di mercato che riguarda la Lazio: secondo il portale Juanfutbol, il club biancoceleste avrebbe fatto un sondaggio sul centrocampista dell'América Guido Rodriguez, senza però presentare un'offerta ufficiale. L'argentino, dal canto suo, ha il contratto in scadenza a fine stagione e, se non rinnoverà con l'América, sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione nella prossima estate. Sul giocatore era già stato registrato l'interesse del Betis Siviglia, possibile concorrente della Lazio per portare Rodriguez in Europa.