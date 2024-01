Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Aston Villa su Felipe Anderson". Ma la Juve...

Tiene banco in casa Lazio la situazione di Felipe Anderson. Ancora non è arrivato il rinnovo di contratto per il brasiliano, che è in scadenza a giugno 2024. Per questo prima di tutti si è mossa la Juventus che, come riporta Il Corriere dello Sport, sembrerebbe essere nettamente in vantaggio sul suo ingaggio e quasi in chiusura. Dall'Inghilterra, però, è rimbalzata una voce che mischia nuovamente le carte in tavola.

Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, sul numero sette biancoceleste sarebbe spuntato l'interesse dell'Aston Villa di Unai Emery, che vorrebbe acquistarlo per giugno. Il prossimo anno i Villains dovrebbero giocare di nuovo le coppe europee, visto che attualmente si trovano al terzo posto in classifica. Tutti gli indizi, però, avvicinano ancora l'ex West Ham alla Vecchia Signora. In futuro si saprà di più sulla scelta definitiva dell'attaccante di Sarri.

Pubblicato il 16/01 alle 17:50