Calciomercato Lazio, dalla Nigeria: "Biancocelesti in corsa per Onuachu"

Immobile sembra intoccabile, gli altri no. L'attacco della Lazio potrebbe conoscere un restyling in estate, perché a parte Ciro sono tutti - per motivi diversi - in discussione. Correa non chiude a nuove esperienze, spera in un'offerta di un top club e la Lazio per 40-45 milioni potrebbe decidere di sedersi al tavolo e trattare. Caicedo è in scadenza 2022, va per i 33 anni, quest'anno è stato spesso frenato dagli infortuni e arrivasse una proposta da 5-6 milioni allora partirebbe. Muriqi, invece, dovrebbe rimanere, a meno che qualcuno non decida di offrire (anche in prestito con obbligo) 14-15 milioni di euro. Scenario complicato visto il rendimento stagionale del kosovaro. Qualcuno, però, partirà e allora sarebbe necessario qualche innesto. Difficile capire ora quali siano le piste concrete e quelle invece meno interessanti, ma ogni voce va registrata. Come quella che arriva dalla Nigeria. Secondo quanto riportato da ReelRadio, emittente nigeriana, la Lazio sarebbe interessata a Paul Onuachu, centravanti del Genk e delle Super Aquile, autore di 34 gol in 39 partite nella stagione in corso. Onuachu è dotato di discreta tecnica e impressionante strapotere fisico dall'altro dei suoi due metri d'altezza. Quella attuale è sicuramente la sua miglior stagione in carriera e il Genk - secondo ReelRadio - lo valuta circa 15 milioni di euro e il ragazzo è stato accostato anche all'Arsenal. Sarà una pista concreta? Difficile dirlo ora, di certo prima di acquistare la Lazio dovrà cedere e liberare posti in un attacco già al completo.