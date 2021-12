Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Cadice su due calciatori di Sarri"

Non fanno parte dei piani della Lazio di Sarri. Sia per Jony che per Escalante, il mercato di gennaio sarà fondamentale per trovare un posto dove andare a giocare. Le principali richieste arrivano dalla Spagna, come confermato da elgoldigital.com. Stando al portale spagnolo, infatti, sarebbe molti i club di Liga e di Segunda Division che avrebbero messo gli occhi su i due calciatori biancocelesti. Soprattutto il Cadice, invischiato nella lotta per non retrocedere. La società andalusa vorrebbe rinforzare la squadra nel mese nel mercato di riparazione: quella per l'esterno offensivo sembra l'operazione più abbordabile, mentre per il regista argentino c'è la forte concorrenza dell'Alaves. Si lavora per un prestito fino alla fine della stagione.

Pubblicato ieri alle 23