Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony firmerà a breve con lo Sporting"

Il futuro di Jony si allontana sempre di più dalla Capitale. L'esterno spagnolo è da tempo fuori rosa, ha svolto e superato le visite mediche lo scorso 11 Luglio e poi si è allenato in solitaria a Formello, seguito dal suo personal trainer Pep Roig. Il giocatore sta trattando con la Lazio la rescissione del contratto, la sua volontà è quella di tornare allo Sporting Gijon e questo sarà possibile solo se svincolato. Dalla Spagna, però, sono ottimisti sul buon esito della trattativa e secondo quanto riporta lavozdeasturias.es, nei prossimi giorni Jony potrebbe già firmare il suo nuovo contratto con il club asturiano.

L'ala spagnola, dopo il prestito al di sotto delle aspettative nella scorsa stagione, sarebbe pronta a tornare nel club che tifa e in cui è amato. Il tecnico dello Sporting, Abelardo Fernandez, aveva fatto sapere che lo avrebbe accolto volentieri e ora sembrerebbe essere vicino quel momento. Dalla Spagna spiegano anche che, probabilmente, entro il 27 Luglio Jony avrà già raggiunto il ritiro e si sarà messo a disposizione del nuovo preparatore atletico Morga, per sopperire ai tanti problemi fisici. La speranza di vederlo esordire in amichevole per i tifosi è alta e secondo il portale iberico, tutt'altro che impossibile. In attesa di conferme, filtra ottimismo: Jony e la Lazio potrebbero dirsi addio a breve.