Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Milinkovic rimane nel mirino di United e Real"

In questo momento è in Serbia per trascorrere la quarantena, ma Sergej Milinkovic-Savic continua ad attirare su di sé una serie infinita di voci di mercato. Dalla Spagna sono sicuri: il 'Sergente' rimane nel mirino del Manchester United, che lo tiene in considerazione come alternativa a Paul Pogba. Se l'ex Juventus dovesse essere ceduto a fine stagione, i Red Devils punterebbero tutto sul centrocampista classe '95. Secondo il portale iberico Fichajes.net, la dirigenza inglese avrebbe raggiunto già un intesa con Milinkovic. Più complicato convincere la Lazio. E lo United deve anche beffare la concorrenza. Su di lui sarebbe tornato con forza anche il Real Madrid, alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Luka Modric. Sul croato, infatti, pesano alcuni dubbi relativi all'età e alla sua permanenza in Spagna. E il profilo del 'Sergente' sarebbe particolarmente gradito dalle parti di Madrid. Continuano dunque ad aumentare le pretendenti dell'ex Genk. La Lazio, dalla sua, se lo gode, certa che il talento serbo stia bene nella Capitale e che abbia trovato nella squadra di Simone Inzaghi la vera "famiglia" all'interno della quale continuare a crescere. I biancocelesti in passato non hanno escluso una sua partenza, ma solamente a fronte di un'offerta a tre cifre. Lotito è sempre stato chiaro. Le pretendenti sono avvisate.

