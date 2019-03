Calciomercato Lazio, due dirigenti del Barcellona osservano Milinkovic in Nazionale

La partita di ieri sera tra Portogallo e Serbia ha avuto un’importante risonanza in tutta Europa. In tanti hanno seguito la gara, compresi due osservatori del Barcellona: Eric Abidal e Ramon Planes, noti uomini mercato dei blaugrana, ieri presenti allo stadio. I talenti in campo erano tanti ma secondo il Mundo Deportivo, i dirigenti del Barca hanno spiato da vicino Raphael Guerreiro, Rubun Dias e soprattutto Milinkovic. Il centrocampista della Lazio ha prolungato il suo contratto (fino al 2022) un anno fa e la società biancoceleste non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, come ha dimostrato la scorsa estate. Tuttavia in Spagna sono certi: il quotidiano iberico assicura che Milinkovic sia nella lista dei giocatori seguiti dal Barcellona.