Calciomercato Lazio | Guendouzi, Schira: "Super offerta dalla Premier!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Questa sera la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato con l'obiettivo di centrare il traguardo Europa League. Da domani gli uomini di Igor Tudor potranno in iniziare le loro vacanze, eccezion fatta per chi dovrà partire alla volta degli Europei. A Formello, invece, la dirigenza intensificherà il proprio lavoro con l'obiettivo di programmare insieme al tecnico il futuro e oltre ai possibili acquisti che andrebbero ad allungare e rinforzare la rosa biancoceleste, ci saranno anche alcune cessioni. Oltre a quella nota di Felipe Anderson e quella vicina di Luis Alberto, il club è pronto a valutare ogni offerta che verrà presentata per i propri calciatori, anche per quelli apparentemente intoccabili.

Proprio in quest'ultima categoria rientra il nome di Matteo Guendouzi. Arrivato in estate e già pupillo dei tifosi per la sua dedizione alla causa, davanti a un'offerta irrinunciabile il centrocampista francese preparerebbe le valigie per partire alla volta di una nuova avventura. In questo senso, secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, per il numero otto sarebbe arrivata un'importante offerta dall'Inghilterra:

"Un club di Premier League ha offerto 25 milioni di euro alla Lazio per ingaggiare Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese non ha un buon rapporto con l'allenatore Tudor e sta riflettendo sul suo futuro". Una cifra davanti alla quale, se confermata nelle prossime ore, la Lazio potrebbe fare delle valutazioni e pensare anche di accettarla per garantirsi un tesoretto da reinvestire. Tutto questo al di là del rapporto tra il giocatore e Tudor, sul quale già Fabiani ha rasserenato l'ambiente qualche giorno fa.