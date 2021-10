Calciomercato Lazio, la Serie A mette gli occhi su Anel Ahmedhodzic: il baby talento del Malmö

Classe 1999 Anel Ahmedhodzic si sta facendo conoscere con la maglia del Malmö. Il difensore nazionale bosniaco avrebbe infatti già alcune pretendenti nei massimi campionati. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport su di lui ci sarebbe l'interesse di quattro club italiani: Inter, Atalanta, Napoli e Lazio. I biancocelesti certamente nella prossima sessione del mercato estivo dovranno operare per rinforzare la difesa a disposizione di Sarri e non è detto che non possano puntare su un giovane.