Calciomercato Lazio, Manchester Utd anche su Rakitic: Milinkovic attende

Giorni caldi, ma anche di attesa. Il trasferimento di Milinkovic al Manchester United rivoluzionerebbe il calciomercato della Lazio, anche se l'accordo tra le parti pare tutto meno che scontato. Pogba è indirizzato verso Madrid ma, oltre all'incognita Bale e al potenziale affare degli inglesi con Bruno Fernandes (secondo Sky Sport l'operazione con lo Sporting Lisbona sarebbe ai dettagli), Sergej dovrà fare i conti anche con la concorrenza di Ivan Rakitic. Il croato è stato messo ufficialmente sul mercato dal Barcellona, che vuole incassare dalla sua cessione almeno 50 milioni. Come riporta Sport, su di lui hanno messo gli occhi proprio il Manchester United – sempre nell'ottica di sostituire Pogba – e l'Inter. In questo momento i nerazzurri sembrerebbero avere il gradimento del giocatore, ma non è da escludere un tentativo di assalto da parte dei Red Devils per il centrocampista. Sia la Lazio che Milinkovic restano in stand by, la cessione del serbo in Premier League è legata a tante variabili.

