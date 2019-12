Calciomercato Lazio, Minala in partenza: due club interessati

Joseph Minala, dopo aver trascorso la prima parte di stagione tra le fila della Lazio, è alla ricerca di una nuova opportunità a gennaio. Il classe ’96 si è tenuto in forma con gli allenamenti, qualche amichevole giocata insieme alla squadra di Inzaghi e qualche partita con la Primavera di Menichini. Alcuni club si stanno muovendo per lui in vista dell’inizio della sessione di calciomercato invernale. Il Perugia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avrebbe fatto un sondaggio e potrebbe puntare su di lui per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno di Serie B. Campionato gradito, quello cadetto, per l’ex Salernitana, che non vorrebbe ulteriormente scendere di categoria. L’altra pista è estera è porta in Francia: Minala interesserebbe anche al Troyes, club di Ligue 2 impegnato nella corsa alla promozione. Il contratto che lo lega alla Lazio scadrà nel 2021, al momento si ragiona sul prestito, in vista di un trasferimento a titolo definitivo in estate.

