Calciomercato Lazio, un altro club di A su Morelos: i dettagli

La partita contro il Milan in campionato ha dimostrato come alla Lazio servano rinforzi in attacco: in caso di assenze forzate, il reparto offensivo biancoceleste è sguarnito. Per ovviare a ciò, Tare sta pensando di rafforzare il parco attaccanti con Alfredo Morelos.

L'attaccante dei Glasgow Rangers, però, non è cercato solo dai capitolini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul giocatore colombiano ci sarebbe anche il Napoli. Il procuratore ha dichiarato: "Parliamo di un calciatore di grande valore e ci sono tante squadre interessate. Il suo desiderio è andare a giocare in Serie A". Il contratto del calciatore scade nel 2023, vedremo come la dirigenza laziale si muoverà per bruciare la concorrenza partenopea.