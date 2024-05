Calciomercato Lazio | Un club di Serie A punta Pinamonti: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

È uno dei pezzi più pregiati del Sassuolo retrocesso. Si tratta di Andrea Pinamonti, reduce da undici gol segnati nell'ultima stagione di Serie A. L'attaccante con ogni probabilità lascerà i neroverdi in estate visto l'ingaggio troppo elevato per la Serie B. Di recente vi abbiamo raccontato dell'interesse della Lazio per il numero nove, oltre ad altri suoi compagni finiti nel taccuino di Lotito e Fabiani. Ma il club laziale non sarebbe l'unico ad aver messo gli occhi su di lui. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, anche il Como, neopromosso nel massimo campionato italiano, starebbe tenendo d'occhio la sua situazione. Al momento non c'è nulla di avanzato, ma il nome di Pinamonti gira in orbita lombarda come anche all'estero.