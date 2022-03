Calciomercato, Libero: "Romagnoli saluta il Milan: c'è la Lazio"

Il difensore si svincolerà dal Milan che sembra convinto a puntare su Kalulu e su Botan del Lille. Il centrale spera di coronare il suo sogno...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio sogna Alessio Romagnoli. Il difensore si svincolerà a giugno e potrebbe finalemnte indossare la maglia con l'aquila sul petto. Il capitano dei rossoneri non ha mai nascosto la sua fede per i biancocelesti e mai come in questa fase sembra vicino al trasferimento a Formello. Anche l'edizione odierna di Libero conferma la possibilità. Il quotidiano scrive: "Il centrale rossonero, in scadenza a giugno, ha intensificato i contatti con la Lazio e le parti sembrerebbero vicine a un accordo a 3.5 milioni di euro a stagione. Il Milan ha infatti fatto la sua scelta, puntando su Kalulu in questa ultima parte di stagione, schierandolo al fianco di Tomori e puntando per la prossima stagione su Botman del Lille".

