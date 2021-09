Caicedo, il saluto ai tifosi della Lazio: "Quei gol al 90' ci legheranno per sempre" - FOTO

Arrivata l'ufficialità del trasferimento di Felipe Caicedo al Genoa, l'attaccante ha voluto salutare i tifosi della Lazio. E l'ha fatto condividendo una lunga lettera sul proprio profilo Twitter: "Cari tifosi della Lazio. Come tutte le grandi storie c'è un inizio e una fine. Una storia lunga e bellissima, fatta di momenti difficili e di momenti fantastici, grandi emozioni, grandi vittorie. Provo in questo momento tanta emozione nel salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete regalato. Finisce qui la mia avventura con la Lazio. Ricorderò con amore ogni momento in cui ho vestito la maglia della Lazio. Grazie a tutti per come avete accolto me e la mia famiglia. Ci legheranno sempre quei gol al 90' minuto, gioia e passione".

RINGRAZIAMENTI - "Voglio ringraziare i compagni di squadra, la società, i magazzinieri, lo staff medico e tutti quelli che hanno lavorato a Formello e che mi hanno fatto sentire come a casa. Spero di essere riuscito a ripagarvi col mio impegno e la mia professionalità. Un abbraccio a tutti... AMATI O FACCIO UN CAICEDO".

Pubblicato il 31/09

