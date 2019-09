Calciomercato Lazio, Vazura (dg Partizan): "Pavlovic è sano, ecco perché è saltato tutto"

Sembra definitivamente tramontato il passaggio di Strhajnia Pavlovic dal Partizan alla Lazio. In mattinata si era diffusa la notizia della terza sessione di visite mediche del difensore serbo, anche queste non superate. Uno stop che evidentemente metteva a serio rischio la trattativa. Ora, però, dalla Serbia rilanciano. Pavlovic sta bene, non ha alcun problema cardiaco, ma a far saltare il banco sarebbe stata la volontà della Lazio di ritrattare gli accordi presi in precedenza sia con il Partizan, che con il giocatore stesso. Accordi che prevedevano il pagamento di 5,5 milioni per l'acquisto di Pavlovic. Le parole del direttore generale del club di Belgrado, Milos Vazura, non lasciano spazio a interpretazioni: "Cominciamo col dire che il ragazzo sta bene e non ha problemi fisici di alcun tipo. Questo per mettere fine alle speculazioni di queste ore. Pavlovic ha superato tutti i test clinici sia in Italia che in Serbia e ottenuto la licenza per giocare. Ma il problema è che non è stato trovato l'accordo tra noi e la Lazio e nemmeno tra il club romano e il giocatore. Forse il fatto che fossimo impegnati in Europa League entrambi li ha influenzati. Non lo so. Ma noi non volevamo ritrattare il precedente accordo. Ringraziamo i tifosi laziali per l'affetto mostrato al giocatore che già la prossima settimana rinnoverà con noi per cinque anni". Il portale serbo, Telegraf.rs, sostiene che la Lazio abbia deciso di rivedere la cifra da sborsare, cercando di ridurre il compenso da versare al Partizan e anche al calciatore. Una tesi da verificare visti i buoni rapporti tra Tare e l'intermediario dell'operazione che è Mateja Kezman. Da Formello, però, continua a filtrare la versione di esami medici non confortanti. La testata serba dal canto suo pubblica i risultati dei test medici ai quali Pavlovic si è sottoposto in questi giorni a Belgrado per testimoniare la buona salute del difensore (anche se sui fogli non si nota il nome del paziente). Difensore che non sposerà la Lazio. A meno di clamorosi colpi di scena in queste ultime ore di mercato.

\

Pubblicato il 31 agosto alle ore 17:55