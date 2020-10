Champions League, Lazio squadra più cinica della prima giornata: tutte le statistiche

La vittoria di ieri sera della Lazio è stata figlia di una prestazione da grande squadra. Contro il Borussia Dortmund i biancocelesti hanno mostrato tutta la loro solidità difensiva e la bravura a ripartire attaccando gli spazi in profondità. Come riporta Lazio Page, i capitolini sono stati la squadra più cinica sotto porta in relazione ai gol fatti per tiri in porta.

Gol per tiri in porta:

0.40 Lazio (2/5)

0.36 Barcellona (5/11)

0.33 Juventus (2/6)

0.33 Lipsia (2/6)

0.33 Bruges (2/6)

0.33 Manchester Utd (2/6)

0.33 Krasnodar (1/3)

0.14 B. Dortmund (1/7)

Gli altri dati:

Tiri: 12 vs 14

Parate: 6 vs 2

Passaggi filtrante 5 vs 0

Angoli 7 vs 6

Fuorigioco 4 vs 0

Possesso palla 39% vs 61%

Passaggi 406 vs 734

Recuperi palla 52 vs 44

Contrasti 25 vs 14

Intercettazioni 19 vs 7

Cross bloccati 12 vs 3

Falli 6 vs 8

Km percorsi 113,6 vs 110,6