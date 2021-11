"Fratelli tutti", Immobile: "Alla Lazio una grande famiglia. Che onore esser scelto dal Papa!" - VIDEO

Anche Ciro Immobile, ospite della presentazione dell'amichevole "Fratelli Tutti" nella Sala Pio X, ha espresso la propria soddisfazione per esser stato scelto come rappresentante dell'evento. Di seguito, le sue dichiarazioni: "Volevo ringraziare Papa Francesco per questa opportunità. Lui ha scelto me, tra tanti, e questo è un motivo di grande soddisfazione. Mi unisco alle parole del presidente. La società ci sceglie tra tanti giocatori ma ci indirizza soprattutto per quanto riguarda l'aspetto umano. Siamo una grande famiglia. Siamo tutti fratelli, abbiamo bisogno l'uno dell'altro per poterci esprimere al meglio in campo. Siamo contenti di poter essere d'esempio, di avere questa responsabilità, di poter insegnare qualcosa che potrà servire per il futuro. Spero di essere un buon arbitro, è la prima volta (ride, ndr). Sono sicuro che ci divertiremo tanto".

CIRO VERSIONE ARBITRO - "Ho molto rispetto nei confronti di arbitri e avversari. L’ansia o la foga ti fanno essere un po’ aggressivi. Ruolo complicato, hai da combattere contro 22 giocatori. Mi divertirò molto e spero che anche loro si divertano a vedermi arbitrare. Ci saranno miei due compagni di squadra che faranno i guardalinee, sto ancora decidendo, non so chi mi fido (ride, ndr)".

Ciro Immobile è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole: “Se ci penso essere scelto dal Papa per una manifestazione così è bellissimo. Per le parole del presidente è ovvio che tutti noi abbiamo delle responsabilità, noi del mondo Lazio. Rompere l’intimità di Formello e organizzare questa manifestazione li è simbolo di quanto il mondo Lazio tenga a questo progetto. Nello spogliatoio ci si prende in giro perché per noi è normalità, non esiste colore che possa rompere la normalità che si è creata. Domenica apriremo le nostre porte a tutto il mondo"

