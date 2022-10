Lazio | 3° appuntamento con "Avanti Lazio Famoje 3 gol", in TV dalle 18.30!

È lunedì ed è ora dell'appuntamento in TV con Lalaziosiamonoi.it. La trasmissione "Avanti Lazio Famoje 3 gol", in onda tutti i lunedì sulla pagina facebook de Lalaziosiamonoi.it, sul digitale terresentre, canale 97 di TeleRomaUno (anche bouquet Sky) e app TeleRoma1 per tutti i Device. Dalle 18.30 alle 20.00 ripercorriamo la settimana Lazio con la nostra redazione in diretta e i contributi video e audio dalle gare della Lazio. Ti aspettiamo!