Lazio - Empoli, l'omaggio per Mihajlovic: "Con la maglia numero 11..." - FOTO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Come anticipato, oggi, in occasione della partita tra Lazio ed Empoli, con fischio d'inizio in programma alle 15.00 all'Olimpico, sono previste delle iniziative per omaggiare Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre. In Curva Sud, nella parte precedentemente destinata alla bandiera di Maestrelli, campeggia ora lo stendardo di Sinisa. Poi, lo speaker ha intonato il nome dell'ex calciatore, tutti i tifosi hanno risposto all'unisono ricordando Mihajlovic. Sui maxi schermi dell'Olimpico è stato mandato un video che ripercorre i momenti più belli vissuti con la maglia della Lazio. Infine, cori e applausi per un calciatore che non sarà mai dimenticato. "E se tira Sinisa...".

TORNA ALLA HOMEPAGE