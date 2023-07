Lazio, il post partita è in pizzeria: la squadra va a cena per fare gruppo - FOTO&VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Archiviato il primo appuntamento stagionale, per la Lazio è arrivato il momento di fare gruppo. Il post partita della squadra di Sarri si svolgerà, infatti, presso la pizzeria Antiqua, a due passi dall'hotel in cui i giocatori sono ospiti, e spesso luogo di ritrovo dei biancocelesti per le cene di squadra. Sarà un'occasione per consolidare il gruppo e passare un paio d'ore di spensieratezza, scaricando le fatiche, fisiche e mentali, del ritiro, prima della mattina di riposo di domani. All'esterno del locale si sono radunati anche un po' di tifosi che vogliono salutare i propri beniamini. Piccola curiosità: non andrà, ovviamente, in scena nessun rito di presentazione non essendo arrivati in ritiro nuovi giocatori, ma ci sarà occasione nei prossimi giorni.

