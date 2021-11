Lazio, Lotito: "Abbattiamo stereotipi e discriminazioni con il calcio" - FOTO & VIDEO

Giornata ricca di emozioni quella del Fersini che vedrà sfidarsi la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Poco prima delle 14:30 anche il patron della Lazio Claudio Lotito e il Cardinale Ravasi sono arrivati nel centro di allenamento e hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni: "Non ci sono sensazioni sono dei dettami di convivenza civile e pacifica che avviene solo attraverso l'integrazione. Abbiamo accolto con entusiasmo questa attività che è funzionale ad educare i giovani al rispetto della dignità umana e ai valori dello sport. L'obiettivo è di dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie possibilità. Alcuni giovani non vengono messi in condizione di potersi esprimere a causa dei pregiudizi e stereotipi discriminatori che noi dobbiamo abbattere anche attraverso il calcio, uno sport seguito da milioni di persone".

Queste invece le parole del Cardinale Ravasi: "Il calcio è uno dei grandi linguaggi universali, tutti lo comprendo e lo praticano. Papa Francesco ha ricevuto questo invito dalla più grande organizzazione mondiale dei Rom dedicata alla lotta contro la discriminazione, il razzismo e la povertà. Il compito più difficile è stato costruire una squadra vaticana di calcio e adesso vederla in azione contro la squadra dei Rom. Non giocano contro ma insieme. Non avendo nessuna struttura per prepararci in Vaticano abbiamo avuto un grandissimo aiuto dal presidente Lotito che ha messo a nostra disposizione lo stadio, l'arbitro e un allenatore (Tardelli, ndr) di questo sono grato alla Lazio".

Pubblicato il 21/11 alle ore 14:30

